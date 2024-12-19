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Суд в Ростове-на-Дону продлил арест заместителю министра спорта региона

Заместителя министра спорта Ростовской области оставили под арестом до 20 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону продлили срок ареста заместителю министра по физической культуре и спорту региона. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов региона.

— 19 декабря Ленинским районным судом Ростова-на-Дону мера пресечения продлена на два месяца, до 20 февраля 2025 года включительно, — говорится в сообщении.

Напомним, подозреваемой инкриминируют статью «Получение взятки в значительном размере» (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, с 4 сентября по 27 декабря 2023 года заместитель министра после нескольких встреч в своем кабинете получила не менее 80 тысяч рублей. Эти деньги якобы передал мужчина, действовавший в интересах своей супруги, которая была учредителем и директором одной из компаний.

Предварительно, взятка передавалась «за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе за создание условий для признания ООО победителем закупки».