Суд в Ростове-на-Дону продлил арест заместителю министра спорта региона

По данным следствия, с 4 сентября по 27 декабря 2023 года заместитель министра после нескольких встреч в своем кабинете получила не менее 80 тысяч рублей. Эти деньги якобы передал мужчина, действовавший в интересах своей супруги, которая была учредителем и директором одной из компаний.