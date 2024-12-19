Суд в Ростове-на-Дону продлил арест заместителю министра спорта региона

В Ростове-на-Дону продлили срок ареста заместителю министра по физической культуре и спорту региона. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов региона.
— 19 декабря Ленинским районным судом Ростова-на-Дону мера пресечения продлена на два месяца, до 20 февраля 2025 года включительно, — говорится в сообщении.
Напомним, подозреваемой инкриминируют статью «Получение взятки в значительном размере» (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, с 4 сентября по 27 декабря 2023 года заместитель министра после нескольких встреч в своем кабинете получила не менее 80 тысяч рублей. Эти деньги якобы передал мужчина, действовавший в интересах своей супруги, которая была учредителем и директором одной из компаний.
Предварительно, взятка передавалась «за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе за создание условий для признания ООО победителем закупки».