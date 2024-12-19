Большую спортивную программу подготовили на новогодние каникулы в Самаре

В дни новогодних каникул в Самаре для горожан и туристов подготовили насыщенную спортивную программу. Муниципальные учреждения со 2 по 9 января проведут около 30 соревнований по различным видам спорта. Об этом сообщили в городской администрации.
«Во время школьных каникул во всех районах города тренеры по месту жительства организуют 36 физкультурно-спортивных мероприятий в рамках всероссийской акции “Декада спорта”, — рассказали в пресс-службе.
Жителей ждут спортивные праздники, «Веселые старты», зимние соревнования. На площади Куйбышева будут работать три катка, а со 2 по 8 января пройдет физкультурно-спортивная акция «Самара в движении. Зима».
В январе состоится городской этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». А для любителей лыжного спорта пройдет самарский фестиваль «Сокольи Горы».