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Большую спортивную программу подготовили на новогодние каникулы в Самаре

В Самаре жители могут поучаствовать в спортивных мероприятиях в период новогодних праздников.

Источник: администрация Самары

В дни новогодних каникул в Самаре для горожан и туристов подготовили насыщенную спортивную программу. Муниципальные учреждения со 2 по 9 января проведут около 30 соревнований по различным видам спорта. Об этом сообщили в городской администрации.

«Во время школьных каникул во всех районах города тренеры по месту жительства организуют 36 физкультурно-спортивных мероприятий в рамках всероссийской акции “Декада спорта”, — рассказали в пресс-службе.

Жителей ждут спортивные праздники, «Веселые старты», зимние соревнования. На площади Куйбышева будут работать три катка, а со 2 по 8 января пройдет физкультурно-спортивная акция «Самара в движении. Зима».

В январе состоится городской этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». А для любителей лыжного спорта пройдет самарский фестиваль «Сокольи Горы».