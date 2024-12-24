Ученые рассказали как определить, является ли ваш кот психопатом

По результатам теста кот получает показатель CAT-Tri+, который отражает степень выраженности психопатических черт. Психопатия в широком смысле определяется как стойкое антисоциальное поведение, лишённое чувства сопереживания или раскаяния. Причины психопатии могут быть обусловлены как природой, так и воспитанием. Элемент «психопатии» присутствует у всех кошек, поскольку он был полезен их предкам для выживания, поиска еды и завоевания территории.