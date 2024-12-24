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Ученые рассказали как определить, является ли ваш кот психопатом

Британские ученые создали анкету, которая поможет определить, насколько ваш кот соответствует триархической модели психопатии.

Британские ученые создали анкету, которая поможет определить, насколько ваш кот соответствует триархической модели психопатии. Эта модель оценивает три аспекта: смелость, жестокость и дезинтеграцию. Работа опубликована в журнале Journal of Research in Personality (JRP).

Психопатия — это состояние, которое обычно является врожденным и характеризуется неспособностью адаптироваться к жизни в обществе. Удивительно, но, как оказалось, коты тоже могут быть подвержены этому заболеванию.

Ученые создали анкету, состоящую из 46 вопросов, которая направлена на исследование поведения кота. Она помогает оценить его склонность к изучению нового, реакцию на опасность, отношение к другим животным и людям, а также следование домашним правилам. Хозяева могут оценить утверждения по шкале от «не описывает моего кота» до «полностью описывает моего кота».

По результатам теста кот получает показатель CAT-Tri+, который отражает степень выраженности психопатических черт. Психопатия в широком смысле определяется как стойкое антисоциальное поведение, лишённое чувства сопереживания или раскаяния. Причины психопатии могут быть обусловлены как природой, так и воспитанием. Элемент «психопатии» присутствует у всех кошек, поскольку он был полезен их предкам для выживания, поиска еды и завоевания территории.

Психолог Ребекка Эванс из Ливерпульского университета, руководитель исследования, объяснила, что цель работы — улучшить понимание отношений между котами и их владельцами. Например, более «смелые» коты могут нуждаться в дополнительных игрушках или лазательных конструкциях.

Проанализировав ответы 2042 владельцев котов, исследователи пришли к выводу, что дезинтеграция и агрессия к другим животным чаще связаны с более тесными отношениями между хозяином и питомцем. В то же время жестокость и чрезмерная смелость могут ухудшать взаимодействие.

Полученные данные помогут владельцам лучше понимать своих питомцев и корректировать их поведение, что, в свою очередь, может снизить количество случаев отказа от животных.

мода и красота