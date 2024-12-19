«Бумага в известной игре сильнее камня». Путин спросил у белорусского блогера Влада Бумаги, настоящая ли у него фамилия

— Восемьдесят миллионов вы сказали, ну, это, конечно, такой уникальный результат. Это значит, что контент, который вы создаете, он отвечает тому, чего ждут эти 80 миллионов человек. Это результат вашей творческой работы. Я вас с этим поздравляю, — прокомментировал президент России.