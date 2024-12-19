«Бумага в известной игре сильнее камня». Путин спросил у белорусского блогера Влада Бумаги, настоящая ли у него фамилия

Президент России Владимир Путин вспомнил популярную игру, когда отвечал на вопросы белорусского видеоблогера Влада Бумаги во время прямой линии в Москве.
Российский лидер, поинтересовался, не является ли имя блогера Влада Бумаги его творческим псевдонимом. А когда узнал, что это настоящая фамилия белоруса, напомнил о популярной детской игре.
— Отлично — бумага в известной игре сильнее камня. Поэтому я вас поздравляю, — сказал российский лидер.
И также Владимир Путин обратил внимание и на высокую популярность белорусского блогера, назвав его количество подписчиков уникальным результатом.
— Восемьдесят миллионов вы сказали, ну, это, конечно, такой уникальный результат. Это значит, что контент, который вы создаете, он отвечает тому, чего ждут эти 80 миллионов человек. Это результат вашей творческой работы. Я вас с этим поздравляю, — прокомментировал президент России.
Также Владимир Путин объяснил белорусскому блогеру Владу Бумаге причины замедления YouTube в России. И еще белорусский блогер Влад Бумага спросил у Путина, какой контент транслировать молодежи, и рассказал о рождении дочери.
Кроме того, Владимир Путин сделал заявление о защите Беларуси: «Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси».