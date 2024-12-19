Стало известно расписание световых шоу на зданиях биржи Кенигсберга и Кафедрального собора

В субботу, 21 декабря, в первый день работы ярмарки на острове Канта, презентуют видеомэппинг на здание Кенигсбергской биржи. В Калининграде такого еще не было. Как рассказали в пресс-службе Кафедрального собора, любоваться яркой биржей можно будет с южной набережной острова. В прочем, видно будет и с моста.