Стало известно расписание световых шоу на зданиях биржи Кенигсберга и Кафедрального собора

В субботу, 21 декабря, в первый день работы ярмарки на острове Канта, презентуют видеомэппинг на здание Кенигсбергской биржи. В Калининграде такого еще не было. Как рассказали в пресс-службе Кафедрального собора, любоваться яркой биржей можно будет с южной набережной острова. В прочем, видно будет и с моста.
«Фасад засияет в 18.00 и останется таким до полуночи. А на стенах собора свет будет играть с 31 декабря по 7 января», — сообщили организаторы.
РАСПИСАНИЕ СВЕТОВЫХ ПРОЕКЦИЙ.
Биржа /видеомэппинг.
21 декабря — 12 января, каждый день с 18.00 до 00.00.
Собор /лазерные шоу.
31 декабря — 1 января с 17.00 до 22.00, каждые 30 минут.