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Стало известно расписание световых шоу на зданиях биржи Кенигсберга и Кафедрального собора

Фасад Музея изобразительных искусств впервые засияет 21 декабря.

В субботу, 21 декабря, в первый день работы ярмарки на острове Канта, презентуют видеомэппинг на здание Кенигсбергской биржи. В Калининграде такого еще не было. Как рассказали в пресс-службе Кафедрального собора, любоваться яркой биржей можно будет с южной набережной острова. В прочем, видно будет и с моста.

«Фасад засияет в 18.00 и останется таким до полуночи. А на стенах собора свет будет играть с 31 декабря по 7 января», — сообщили организаторы.

РАСПИСАНИЕ СВЕТОВЫХ ПРОЕКЦИЙ.

Биржа /видеомэппинг.

21 декабря — 12 января, каждый день с 18.00 до 00.00.

Собор /лазерные шоу.

31 декабря — 1 января с 17.00 до 22.00, каждые 30 минут.

2—7 января с 17.00 до 22.00, каждые 30 минут.

шоу