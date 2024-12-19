Нижегородский минздрав взял на контроль вопрос нижегородки о медпомощи

«Концепция нового развития медицинских организаций Нижнего Новгорода представляет собой укрупнение медицинских организаций, создание в каждом районе города единого районного медучреждения, включающего в себя и поликлинику, и стационар. Таким образом, каждый из районов города будет иметь свою единую сеть филиалов и офисов врачей, максимально приближенных к жилым кварталам. В этом же объединении, в рамках одного юридического лица, будет многопрофильный районный стационар, с современной диагностической базой. Каждый район города будет иметь специализированный профиль, не “ущемляя” сложившихся и хорошо себя зарекомендовавших направлений медицинской помощи для каждой больницы», — подчеркнули в ведомстве.