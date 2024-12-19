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В Омске живодеру грозит реальный срок за убийство собаки

В Омске возбуждено уголовное дело в связи с убийством собаки на глазах у детей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой, которое в последствии привело к гибели питомца.

Как рассказали в Омской полиции, 48-летний житель Ленинского округа в состоянии алкогольного опьянения выбросил свою пожилую собаку с балкона второго этажа дома на улице Маргелова. Свидетелями происшествия стали игравшие во дворе 10-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Подозреваемый был задержан и признал вину. Экспертиза подтвердила, что собака погибла от травм при падении с высоты. Уголовное дело заведено по особой статье, которая предполагает лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.