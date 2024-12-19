Проникновение цитомегаловируса в кишечник ускоряет развитие болезни Альцгеймера

Ридхэд и его коллеги пришли к такому выводу при изучении причин того, почему в мозге пациентов с особенно агрессивными формами болезни Альцгеймера присутствует большое число микроглии, вспомогательных клеток мозга, которые не очищают нейроны от «белкового мусора», а способствуют развитию воспалений и ускоренной гибели нервов. Клетки микроглии, как обнаружили ученые, были каким-то образом связаны с работой иммунитета и нервов кишечника.