Проникновение цитомегаловируса в кишечник ускоряет развитие болезни Альцгеймера

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Американские нейрофизиологи обнаружили, что темпы развития болезни Альцгеймера значительным образом ускоряются при наличии в кишечнике пациентов хронических очагов заражения цитомегаловирусом. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Аризона (ASU).
«Мы обнаружили биологически уникальный подтип болезни Альцгеймера, который свойственен для примерно 25−45% носителей этой формы деменции. Для него характерно быстрое накопление тау-белка и бета-амилоида в клетках мозга, а также определенный набор вирусов, антител и иммунных клеток, присутствующих в тканях мозга этих больных», — пояснил доцент ASU Бен Ридхэд, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ридхэд и его коллеги пришли к такому выводу при изучении причин того, почему в мозге пациентов с особенно агрессивными формами болезни Альцгеймера присутствует большое число микроглии, вспомогательных клеток мозга, которые не очищают нейроны от «белкового мусора», а способствуют развитию воспалений и ускоренной гибели нервов. Клетки микроглии, как обнаружили ученые, были каким-то образом связаны с работой иммунитета и нервов кишечника.
Для раскрытия природы этой связи исследователи собрали образцы тканей почти четырех сотен усопших носителей болезни Альцгеймера и сопоставили различия в работе клеток их мозга, кишечника и иммунной системы. Эти замеры показали, что ускоренное развитие болезни Альцгеймера и активация патогенных форм микроглии сопровождалась выработкой в кишечнике антител из класса IgG4, отвечающих за борьбу с вирусными инфекциями.
Данное открытие натолкнуло ученых на мысль, что перемены в работе микроглии могли быть спровоцированы хронической вирусной инфекцией. Руководствуясь этой идеей, ученые изучили образцы тканей кишечника носителей агрессивных вариаций болезни Альцгеймера и обнаружили в них следы того, что эти пациенты были заражены цитомегаловирусом (HCMV) — относительно безвредной вариацией вируса герпеса, который присутствует в организме примерно половины взрослых людей на Земле.
Данный патоген, как обнаружили исследователи, способен проникать через ткани кишечника в блуждающий нерв, посредством которого частицы HCMV попадают в мозг. Это приводит к активации клеток микроглии и провоцирует воспаления, которые способствуют накоплению белкового мусора в нейронах и ускоряют развитие деменции. Раскрытие этой связи дает надежду на то, что очистка организма от цитомегаловируса позволит замедлить развитие болезни Альцгеймера, подытожили ученые.
О болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера относится к числу наиболее распространенных типов старческой деменции. По предположениям ученых, она развивается в результате накопления в нейронах бета-амилоида — токсичных белковых клубков, состоящих из поврежденных молекул белка APP. Помимо бета-амилоида, при развитии болезни Альцгеймера в клетках мозга копятся другие токсичные молекулы, в том числе поврежденные нити тау-белка, способствующие массовой гибели нервных клеток.