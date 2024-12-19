Юлия Савичева выпустила клип на песню «Надо быть сильной»

Поп-артистка Юлия Савичева представила видео на композицию «Надо быть сильной» из своего мартовского EP «Под кожей». Режиссером ролика выступила Алине Верипя, работавшая над сериалом «Родные люди» (2023).
Действие клипа происходит на дорожке для легкоатлетов. На ней Савичева и другие девушки танцуют, выполняют спортивные упражнения, сжигают пособие по тому, как быть идеальной женщиной, и так далее.
«Эта песня — о нас, о женщинах, которые каждый день стараются соответствовать ожиданиям. Нужно быть идеальной хозяйкой, успешной карьеристкой, красивой по чьим-то стандартам, удобной для всех… Но знаете что? На самом деле, единственное, что нам действительно нужно, — это быть собой», — написала Юлия в соцсетях.
Да, нам всем надо быть сильными, но важно помнить: под этой силой у каждого из нас — хрупкая, ранимая душа.
Юлия Савичева певица.
В августе исполнительница и рок-музыкант Джизус выпустили видео на совместный трек «Лето без тебя».