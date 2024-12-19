Юлия Савичева выпустила клип на песню «Надо быть сильной»

«Эта песня — о нас, о женщинах, которые каждый день стараются соответствовать ожиданиям. Нужно быть идеальной хозяйкой, успешной карьеристкой, красивой по чьим-то стандартам, удобной для всех… Но знаете что? На самом деле, единственное, что нам действительно нужно, — это быть собой», — написала Юлия в соцсетях.