Главным тренером «Омских Крыльев» назначен Андрей Евстафьев

Андрей Евстафьев работает в системе «Авангарда» с 2019 года. С сезона 2020/21 он занимал пост тренера «Омских Ястребов», где вместе с командой стал бронзовым и серебряным призёром МХЛ.
Ранее Евстафьев был тренером и главным тренером команды МХЛ «Сибирские Снайперы». Он также работал тренером в ДЮСШ Тюмени и в команде МХЛ «Кузнецкие Медведи» в сезоне 2014/15. Последующие два сезона он занимал тренерскую должность в команде КХЛ «Металлург» Новокузнецк.
Тренером «Омских Крыльев» назначен Эдуард Волков, ранее занимавший пост тренера-ассистента в командах МХЛ «Сибирские Снайперы», «Динамо» и «Локо». Он также работал старшим тренером в клубах ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург и «Молот».
В 2021 году Волков стал обладателем Кубка Харламова вместе с МХК «Динамо». Контракты специалистов рассчитаны до конца сезона.