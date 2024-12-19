Главным тренером «Омских Крыльев» назначен Андрей Евстафьев

Ранее Евстафьев был тренером и главным тренером команды МХЛ «Сибирские Снайперы». Он также работал тренером в ДЮСШ Тюмени и в команде МХЛ «Кузнецкие Медведи» в сезоне 2014/15. Последующие два сезона он занимал тренерскую должность в команде КХЛ «Металлург» Новокузнецк.