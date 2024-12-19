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Главным тренером «Омских Крыльев» назначен Андрей Евстафьев

В следующем сезоне костяк нынешнего состава «Омских Ястребов» станет основой для формирования команды ВХЛ «Омские Крылья».

Источник: Комсомольская правда

Андрей Евстафьев работает в системе «Авангарда» с 2019 года. С сезона 2020/21 он занимал пост тренера «Омских Ястребов», где вместе с командой стал бронзовым и серебряным призёром МХЛ.

Ранее Евстафьев был тренером и главным тренером команды МХЛ «Сибирские Снайперы». Он также работал тренером в ДЮСШ Тюмени и в команде МХЛ «Кузнецкие Медведи» в сезоне 2014/15. Последующие два сезона он занимал тренерскую должность в команде КХЛ «Металлург» Новокузнецк.

Тренером «Омских Крыльев» назначен Эдуард Волков, ранее занимавший пост тренера-ассистента в командах МХЛ «Сибирские Снайперы», «Динамо» и «Локо». Он также работал старшим тренером в клубах ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург и «Молот».

В 2021 году Волков стал обладателем Кубка Харламова вместе с МХК «Динамо». Контракты специалистов рассчитаны до конца сезона.