Главные вопросы Ростовской области показали на прямой линии президента России

Напомним, также глава государства дважды говорил о Таганроге. Отвечая на один из вопросов Владимир Путин отметил, что приморский город во времена Петра I мог бы стать столицей Российской империи. Второй раз донской город упоминался в комментарии относительно строительства дороги вокруг Азовского моря.