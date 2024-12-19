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Главные вопросы Ростовской области показали на прямой линии президента России

Актуальные вопросы для Ростовской области показали на прямой линии президента России.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 декабря, в ходе прямой линии президента России Владимира Путина показали основные вопросы, которые являются актуальными для Ростовской области.

Всего в списке было выделено пять тем: жилье и ЖКХ, инфраструктура и коммунальные услуги, социальные и экономические вопросы, медицина, выплаты и льготы военнослужащим.

Напомним, также глава государства дважды говорил о Таганроге. Отвечая на один из вопросов Владимир Путин отметил, что приморский город во времена Петра I мог бы стать столицей Российской империи. Второй раз донской город упоминался в комментарии относительно строительства дороги вокруг Азовского моря.