Главные вопросы Ростовской области показали на прямой линии президента России

Сегодня, 19 декабря, в ходе прямой линии президента России Владимира Путина показали основные вопросы, которые являются актуальными для Ростовской области.
Всего в списке было выделено пять тем: жилье и ЖКХ, инфраструктура и коммунальные услуги, социальные и экономические вопросы, медицина, выплаты и льготы военнослужащим.
Напомним, также глава государства дважды говорил о Таганроге. Отвечая на один из вопросов Владимир Путин отметил, что приморский город во времена Петра I мог бы стать столицей Российской империи. Второй раз донской город упоминался в комментарии относительно строительства дороги вокруг Азовского моря.