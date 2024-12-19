Власти Эстонии запретили жителям участвовать в мероприятиях в Беларуси

Правительство Эстонии запретило жителям участвовать в мероприятиях на территории Беларуси и России, сообщает БелТА.
С таким предложением ранее выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкн. В итоге эстонское правительство запретило своим гражданам участвовать в мероприятиях, которые проводятся «в интересах России и Беларуси на территории этих стран».
Согласно постановлению, будет запрещено гражданам и жителям Эстонии в возрасте до 21 года участвовать и организовывать мероприятия в России и Беларуси. А еще глава эстонской дипломатии дал общую рекомендацию для молодежи не ездить в Беларусь или Россию и «избегать участия в любых мероприятиях» на территории этих стран. При этом Маргус заявил, что эти рестрикции направлены не на эстонскую молодежь и детей, а на организаторов мероприятий.
В правительстве сказали, что запрет несет сдерживающий характер. Но при нарушениях жителей Эстонии могут наказать денежным штрафом или даже лишить свободы на срок до 5 лет.
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