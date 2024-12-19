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До +7°С и дожди ожидаются в Беларуси 20 декабря

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 20 декабря. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +6° 6 м/с 65% 765 мм рт. ст. +8°

«Согретые Гольфстримом воздушные массы продолжат поступать в страну и в ближайшие сутки, 20 декабря. Поэтому повышение температурного фона продолжится, а осадки будут идти в виде дождя», — отметили в Белгидромете. В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем по северо-западу возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5−10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем — 2−7 градусов тепла.