До +7°С и дожди ожидаются в Беларуси 20 декабря

«Согретые Гольфстримом воздушные массы продолжат поступать в страну и в ближайшие сутки, 20 декабря. Поэтому повышение температурного фона продолжится, а осадки будут идти в виде дождя», — отметили в Белгидромете. В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем по северо-западу возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5−10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.