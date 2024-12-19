Изучены теплофизические свойства никеля при высоких температурах

Также Минаков и его коллеги подготовили итоги этих вычислений и замеров в удобной для использования форме. Это позволит промышленникам, ученым и инженерам более полно учитывать теплофизические свойства никеля при разработке различных новых материалов на его основе, а также при изучении свойств этого металла и сплавов на его базе при высоких температурах.