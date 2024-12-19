Основатель ростовской компании дал важные рекомендации для начинающих предпринимателей

Для начинающих предпринимателей на старте открытия бизнеса существует множество рисков, связанных с недостатком опыта и знаний в различных аспектах его ведения. Именно поэтому так важно, когда они могут получить важные рекомендации от наставников — опытных бизнесменов.
Отметим, что в проекте опытные предприниматели делятся своим знаниями и дают советы по решению реальных задач от коллег из разных сфер бизнеса. Свой опыт обсудили основатель и руководитель ростовской компании BELLEHOME Алексей Потапов и основательница брендов Plan+B и Flora No Fauna, а также сети студий Yoga Space Ксения Трушакова.
С ведущим, управляющим директором дивизиона «Малый и микробизнес» в Сбере Егором Калина, герои обсудили пять бизнес-кейсов. А также поговорили о совмещении предпринимательства с работой по найму, оформлении оборудования в лизинг, расходах на маркетинг, размещению рядом с конкурентами и отслеживании отзывов на товары.
Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лия Кикичева отметила, что проект будет полезен всем, кто только задумывается о создании своего бизнеса и тем, кто уже сделал первые шаги в предпринимательстве. Она выразила уверенность, что опыт предпринимателей может послужить источником дополнительной мотивации для многих.