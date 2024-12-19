Основатель ростовской компании дал важные рекомендации для начинающих предпринимателей

Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лия Кикичева отметила, что проект будет полезен всем, кто только задумывается о создании своего бизнеса и тем, кто уже сделал первые шаги в предпринимательстве. Она выразила уверенность, что опыт предпринимателей может послужить источником дополнительной мотивации для многих.