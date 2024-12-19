Какого числа отмечают Хануку и что обязательно делают в этот праздник

Ханука — это еврейский праздник, который также называется Праздником огней. Он отмечается в память о событии, произошедшем в II веке до нашей эры, когда еврейский народ, возглавляемый Маккавеями, победил греческую армию, которая стремилась заставить евреев отказаться от своей религии и культуры. О значении, традициях и символике светлого праздника в иудаизме — в материале «Газеты.Ru».
Какого числа отмечают Хануку в 2024 году.
Ханука начинается 25 кислева. Кислев — третий месяц еврейского календаря, который обычно соответствует ноябрю или декабрю григорианского календаря.
В 2024 году Ханука начнется вечером 25 декабря и будет продолжаться до 2 января 2025 года.
Традиционно праздник длится восемь дней, однако эти дни не считаются праздничными. Взрослые продолжают работать, и только у детей в школах объявляют каникулы.
Значение праздника.
В иудаизме Ханука символизирует победу света над тьмой и укрепляет надежду на свободу и верность своим традициям. Она также подчеркивает важность духовной борьбы и стойкости в трудные времена и наполняет еврейские семьи духом единства. Зажигая свечи в кругу родных и близких, люди собираются и воссоздают общие воспоминания о своих предках.
Вместе с тем, в священной книге Торе Ханука не упоминается, поэтому считается малым праздником, отметила в беседе с «Газетой.Ru» доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт по религии Наталия Фоминых.
«Вопреки тому, что Ханука не упоминается в Торе, ее очень масштабно отмечают евреи по всему миру. Монументальные подставки для свечей устанавливаются не только в Израиле, но и в других странах, люди делятся рецептами новых блюд, которые обязательно готовятся на масле, люди собираются целыми семьями, чтобы зажечь ханукальные свечи», — рассказала она.
История происхождения праздника.
История праздника начинается с событий, произошедших в Израиле в IV-II веках до нашей эры. В тот период территория иудеев находилась под властью греков. Вместе с тем, во время своего правления Александр Македонский (356−323 гг. до н.э.) не вмешивался в религиозные дела и не требовал отказа от устоявшихся традиций. Однако после его кончине власть захватила другая династия — Селевкиды, и в 175 году до нашей эры диктатор и сирийский царь Антиох IV Епифан начал навязывать иудеям греческую веру.
Антиох IV Епифан украл храмовую казну, запретил чтение Торы, разорил храмы, обставив их идолами и стал преследовать тех иудеев, кто продолжал следовать своим обычаям. В ответ на это евреи восстали и начали партизанскую войну, которая продлилась почти три года.
Несмотря на численное превосходство захватчиков, еврейское сопротивление одержало победу благодаря неожиданным атакам и стремительным отступлениям в горы. Так иудеи смогли свергнуть царя и за три года изгнать греческие войска.
Отпраздновав свою победу 25 кислева 164 года до нашей эры, иудеи поднялись на Храмовую гору, чтобы освятить храм, который был осквернен греками. Однако в разрушенной святыне остался лишь один кувшин с маслом для меноры — ритуального светильника с семью свечами.
Этого масла едва хватало на один день, но Бог совершил чудо, и менора горела восемь дней. За это время иудеи успели очистить храм и приготовить новое масло.
С тех пор, в честь этого чуда, праздник Хануки всегда отмечается на протяжении восьми дней.
8 главных традиций Хануки.
Праздник включает в себя множество традиций и обычаев, которые делают его особенным. В эти дни в синагогах читают специальную молитву, которую назвали Галель. Верующие идут в храмы, чтобы вместе порадоваться великому чуду и отметить событие.
1. Зажигание ханукии.
Центральной традицией Хануки является зажигание ханукии — специального светильника с девятью свечами: восемь для каждого дня праздника и одна — шамаш («помощник»), используемая для зажигания других свечей.
* Расставление ханукии. Ханукия ставится на подоконнике или в другом видном месте, чтобы люди могли видеть свет и помнить о чуде.
* Порядок зажигания. Свечи зажигаются слева направо, но новые свечи ставятся справа. В первый день зажигается одна свеча, во второй — две, и так до восьми в последний день.
«Ханукия символизирует собой то самое чудо, которое случилось в храме. Зажигать свечи нужно по строгим правилам: как только заходит солнце 25 кислева, необходимо зажечь первую свечу с правой стороны при помощи специальной ритуальной свечи», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».
Кроме того, по словам Наталии Фоминых, таинство зажигания ханукии, как правило, доверяется мужчине — главе семьи. Во время этого ритуала должна присутствовать вся семья — только так, по поверьям, люди смогут получить Божье благословение.
2. Песня и благословения.
Перед зажиганием свечей произносятся специальные благословения, а после — поется «Маоз Цур» («Крепость моя») — традиционная ханукальная песня, которая рассказывает о спасении еврейского народа.
3. Игры с волчком.
Дрейдель (или «ханука волчок») — это волчок с четырьмя сторонами, на каждой из которых изображена буква: Н (нес), Г (гадоль), Х (хайя), Ш (шам), что означает «Чудо великое произошло здесь». Во время Хануки дети играют в дрейдель, и за выигрышные ходы получают хануке гельт — шоколадные монетки.
4. Традиционная еда.
На Хануку особенно популярны блюда, приготовленные с маслом, что символизирует чудо, связанное с ханукальным маслом.
* Пончики (суфгания). Жареные во фритюре пончики с начинкой, например, с вареньем или кремом, посыпанные сахаром.
* Картофельные оладьи (латкес). Оладьи из протертого картофеля, жареные на масле.
5. Праздничные молитвы.
В праздничные дни добавляются специальные молитвы в утренние и вечерние богослужения. В молитве «Аль Ханиссим» вспоминается чудо Хануки.
«Считается, что на Хануку происходят различные чудеса, что-то прекрасное обязательно происходит в каждой еврейской семье. Стоит только верить в ханукальное чудо, оно обязательно должно случиться», — отметила религиовед.
6. Семейные встречи и обмен подарками.
Ханука — это время для сближения семей. Многие семьи собираются вместе, готовят праздничные блюда и обмениваются подарками. Время Хануки особенно нравится маленьким детям, поскольку им дарят символические подарки каждый день праздника, а на восьмой день малыши получают самый желанный презент.
7. Декорации и символика.
Некоторые семьи украшают свои дома ханукальными гирляндами и другими тематическими украшениями, подчеркивающими атмосферу праздника.
8. Просветительская работа.
В праздничные дни организуются уроки и занятия для детей и подростков по изучению еврейских традиций и истории, что помогает укрепить связь молодого поколения с культурным наследием.
Главные символы: в чем разница между ханукией и менорой.
Менора и ханукия — это два различных светильника, у каждого из которых свое уникальное значение и предназначение.
~Менора~
Менора — это семисвечник, который имеет семь чаш на своих ветвях. Она традиционно используется в храме и на праздниках, связанных с поклонением Богу. Менора была символом еврейской идентичности на протяжении многих веков. Она была частью Храма в Иерусалиме и олицетворяет свет божественного присутствия.
В основном менора используется в религиозных обрядах и во время праздников, таких как Шаббат. Семь свечей символизируют семь дней творения, в том числе шаббат — день духовности.
* Символика Менора — символ еврейского народа и часто изображается на различных эмблемах и флагах, например, на гербе Государства Израиль.
~Ханукия~
Ханукия — это девятисвечник, который предназначен для празднования Хануки. У него восемь основных светильников для каждой из восьми ночей праздника и один дополнительный — «шамаш», который используется для зажигания остальных.
Ханука отмечает чудо, произошедшее в 164 году до н.э., когда еврейский народ получил победу над греками и восстановил храм. Восемь дней горела менора, несмотря на наличие лишь одного кувшина масла.
Ханукию зажигают в течение восьми дней Хануки, начиная с одной свечи в первую ночь и добавляя по одной свечке на каждую последующую ночь.
Ханука символизирует победу света над тьмой и восстановление духовной свободы еврейского народа. Она также подразумевает распространение особого света, так как свечи должны быть видны извне, чтобы сообщить окружающим о празднике.
Что нельзя делать во время Хануки.
Несмотря на радостный характер праздника, существуют определенные ограничения.
* Запрет на работу. Во время Хануки не принято выполнять тяжелую работу (мелкие дела, такие как готовка, не запрещены). Это касается празднования в первый и последний дни (в основном, в день, когда происходит зажигание ханукии). Хотя Ханука не является полноценным праздником, подобным Шаббату, в эти дни рекомендуется избегать активной работы.
* Не использовать свет ханукии для работы. Свет, исходящий от свечей в ханукии, не предназначен для использования в качестве источника света. Например, нельзя работать или читать при свете ханукии. Она должна служить для празднования, символизируя чудо и зажигание света.
* Запрет на стирку. Некоторые общины придерживаются традиции не стирать одежду и не чистить жилище на протяжении Хануки, хотя это не является обязательным правилом.