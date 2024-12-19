Какого числа отмечают Хануку и что обязательно делают в этот праздник

История праздника начинается с событий, произошедших в Израиле в IV-II веках до нашей эры. В тот период территория иудеев находилась под властью греков. Вместе с тем, во время своего правления Александр Македонский (356−323 гг. до н.э.) не вмешивался в религиозные дела и не требовал отказа от устоявшихся традиций. Однако после его кончине власть захватила другая династия — Селевкиды, и в 175 году до нашей эры диктатор и сирийский царь Антиох IV Епифан начал навязывать иудеям греческую веру.