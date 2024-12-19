Власти Татарстана ответили на вопрос Путина об обманутых ипотечниках

По обращению главы республики Рустама Минниханова правоохранительные органы возбудили уголовное дело против компании-застройщика.
Ситуация получила огласку после прямой линии с Владимиром Путиным. Корреспондент делового издания рассказала президенту о сотнях семей, оставшихся без домов, но продолжающих выплачивать льготную ипотеку. Глава государства выразил удивление и поручил разобраться в обстоятельствах.
Как сообщили в пресс-службе раиса Татарстана, проблема была зафиксирована ещё в мае. Граждане жаловались на действия застройщика ООО «Таунхаусы и дома», который получил деньги за строительство домов, но выполнил работы лишь частично. В итоге было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие установило, что учредитель, управляющие и главный прораб компании обещали построить дома в Казани и близлежащих районах за 3−10 миллионов рублей. Однако вместо жилых домов на участках появлялись лишь фундаменты или незавершённые стены. Общий ущерб, нанесённый пострадавшим, может превышать 100 миллионов рублей.
Сейчас двое обвиняемых находятся под стражей, ещё двое — под домашним арестом. Арестовано имущество на сумму 38 миллионов рублей. По данным МВД, аналогичные схемы мошенничества выявлены у десятков застройщиков по всей России, а число пострадавших в Татарстане превысило 200 семей.
Президент отметил, что средства на строительство должны храниться на эскроу-счетах до сдачи объекта. Он поручил проецировать эту ситуацию на другие случаи и усилить контроль за строительными проектами, чтобы предотвратить подобные махинации в будущем.
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