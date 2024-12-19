Власти Татарстана ответили на вопрос Путина об обманутых ипотечниках

Как сообщили в пресс-службе раиса Татарстана, проблема была зафиксирована ещё в мае. Граждане жаловались на действия застройщика ООО «Таунхаусы и дома», который получил деньги за строительство домов, но выполнил работы лишь частично. В итоге было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.