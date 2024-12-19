Обратившаяся к Путину керчанка получила лекарства

«16 декабря 2024 года она обратилась на “горячую линию” ГУП РК “Крым-Фармация”, а 18 декабря получила лекарственный препарат “Анастразол”. Данный препарат имеется в аптечной сети. Ситуация с льготным лекарственным обеспечением находится на контроле минздрава Крыма. По направлению “Онкология” в 2024 году были закуплены препараты общей стоимостью 1 млрд 189 млн рублей», — написал в своих соцсетях Алексей Натаров.