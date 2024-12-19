Обратившаяся к Путину керчанка получила лекарства

Пациентка из Керчи, обратившаяся на прямую линию президента России Владимира Путина, получила лекарства. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров, передает ИА SevastopolMedia.
Женщина пожаловалась на нехватку препаратов.
«16 декабря 2024 года она обратилась на “горячую линию” ГУП РК “Крым-Фармация”, а 18 декабря получила лекарственный препарат “Анастразол”. Данный препарат имеется в аптечной сети. Ситуация с льготным лекарственным обеспечением находится на контроле минздрава Крыма. По направлению “Онкология” в 2024 году были закуплены препараты общей стоимостью 1 млрд 189 млн рублей», — написал в своих соцсетях Алексей Натаров.