Лукашенко в ОАЭ сказал о своем интересе к искусственному интеллекту

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с министром инвестиций ОАЭ, исполнительным директором инвестфонда ADQ Мохаммедом Хассаном Аль-Сувейди заявил об интересе в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба президента.
На встрече Лукашенко подтвердил готовность белорусской стороны в развитии сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. При этом искусственный интеллект белорусский президент назвал одной из интересующих его тем.
— Тема моего интереса — искусственный интеллект и его развитие. Именно развитие. Не начало, — подчеркнул он.
Также Лукашенко заметил, что тема искусственного интеллекта для Беларуси также важна, как и для всего мира. А еще он поблагодарил власти ОАЭ за согласие поделиться знаниями и опытом в его развитии.
— Опытом и вашего министерства, и опытом тех специалистов, которые занимаются этой проблемой, — заметил глава Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что искусственный интеллект грозит гибелью человечеству.
Тем временем президент России Владимир Путин спросил у белорусского блогера Влада Бумаги, настоящая ли у него фамилия: «Бумага в известной игре сильнее камня».