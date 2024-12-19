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Лукашенко в ОАЭ сказал о своем интересе к искусственному интеллекту

Лукашенко сказал министру инвестиций ОАЭ об интересе в сфере искусственного интеллекта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с министром инвестиций ОАЭ, исполнительным директором инвестфонда ADQ Мохаммедом Хассаном Аль-Сувейди заявил об интересе в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба президента.

На встрече Лукашенко подтвердил готовность белорусской стороны в развитии сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. При этом искусственный интеллект белорусский президент назвал одной из интересующих его тем.

— Тема моего интереса — искусственный интеллект и его развитие. Именно развитие. Не начало, — подчеркнул он.

Также Лукашенко заметил, что тема искусственного интеллекта для Беларуси также важна, как и для всего мира. А еще он поблагодарил власти ОАЭ за согласие поделиться знаниями и опытом в его развитии.

— Опытом и вашего министерства, и опытом тех специалистов, которые занимаются этой проблемой, — заметил глава Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что искусственный интеллект грозит гибелью человечеству.

Тем временем президент России Владимир Путин спросил у белорусского блогера Влада Бумаги, настоящая ли у него фамилия: «Бумага в известной игре сильнее камня».