Нижний Новгород получит 15 белорусских электробусов

Она также добавила, что делегация Нижегородской области в декабре подарила макет электробуса «МиНиН» президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. «Он высоко оценил работу совместного нижегородско-белорусского производства трамваев и электробусов в регионе», — сказала министр.