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Нижний Новгород получит 15 белорусских электробусов

В Нижний Новгород планируется поставить 15 электробусов белорусского производства в 2025 году.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщила министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева в ходе заседания общественного совета при министерстве в нижегородском кремле 19 декабря.

«В настоящее время в Нижний Новгород поставлено 66 белорусских трамваев. Они уже курсируют по своим маршрутам в городе», — отметила Гусева.

Она также добавила, что делегация Нижегородской области в декабре подарила макет электробуса «МиНиН» президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. «Он высоко оценил работу совместного нижегородско-белорусского производства трамваев и электробусов в регионе», — сказала министр.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область закупает около 300 электробусов и трамваев у Белоруссии.