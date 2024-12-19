Нижний Новгород получит 15 белорусских электробусов

Об этом сообщила министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева в ходе заседания общественного совета при министерстве в нижегородском кремле 19 декабря.
«В настоящее время в Нижний Новгород поставлено 66 белорусских трамваев. Они уже курсируют по своим маршрутам в городе», — отметила Гусева.
Она также добавила, что делегация Нижегородской области в декабре подарила макет электробуса «МиНиН» президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. «Он высоко оценил работу совместного нижегородско-белорусского производства трамваев и электробусов в регионе», — сказала министр.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область закупает около 300 электробусов и трамваев у Белоруссии.