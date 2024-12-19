Последние новости к вечеру 19 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 декабря 2024 года.
Владимир Путин подвел итоги года
19 декабря Владимир Путин провел итоги года в гибридном формате, объединив прямую линию с пресс-конференцией. Путин начал прямую линию с обсуждения экономики, назвав ее «основой основ», и заявил, что ситуация в России остается стабильной.
Минфин изменит «Семейную ипотеку» и исключит лимит
Минфин России подготовит изменения в правила Семейной ипотеки, исключив лимиты из программы. Вопрос исчерпания лимитов решен, выдача кредитов продолжается. На 2024 год запланированы 290 млрд рублей, дополнительно выделено 142 млрд.
Кадыров попросил разрешить ему выбрать цель для удара «Орешником»
Рамзан Кадыров попросил Путина разрешить выбрать цель в Киеве для удара ракетой «Орешник». Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль», нанеся удар по выбранному объекту.
В парламенте Абхазии произошла стрельба
В парламенте Абхазии произошла стрельба: депутат Адгур Харазия ранил Кана Кварчию и Вахтанга Голандзию. Голандзия скончался. Харазия скрылся, начато расследование.
Задержанному за убийство генерала Кириллова предъявили обвинение
Ахмаду Курбанову, подозреваемому в убийстве генерала Игоря Кириллова, предъявлены обвинения в терроризме, убийстве и незаконном обороте оружия. Кириллов погиб 17 декабря при взрыве самоката с заложенным взрывным устройством.