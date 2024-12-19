Лукашенко рассказал, кто его попросил развивать TikTok в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с министром инвестиций ОАЭ, исполнительным директором инвестфонда ADQ Мохаммедом Хассаном Аль-Сувейди рассказал о шагах в развитии популярной соцсети TikTok, сообщает пресс-служба президента.
Так, на переговорах, Александр Лукашенко обратил внимание на многолетний обмен опытом и сотрудничество с Эмиратами в сфере IT. А также сказал о содействии в области соцсетей.
При этом президент сказал, где Беларусь делала первые шаги в социальных сетях.
— Отсюда начинались наши — белорусские — первые шаги в отдельных социальных сетях, прежде всего в TikTok, — пояснил он.
Белорусский лидер вспомнил о том, как с эмиратскими и китайскими специалистами на презентации ему рассказывали о развитии сферы высоких технологий. Еще Лукашенко сказали, что его просили развивать TikTok в Беларуси.
— Очень просили меня, чтобы я посодействовал развитию TikTok на территории Беларуси, — объяснил он.
Еще Александр Лукашенко в ОАЭ сказал о своем интересе к искусственному интеллекту.
Ранее министр информации Марков сказал про 5,5 млн пользователей Tik-Tok в Беларуси и влияние соцсети на молодежь. Кроме того, Минсвязи сообщило, что YouTube и TikTok стали самыми востребованными сервисами в Беларуси.
При этом TikTok вводит запреты для пользователей, среди которых 5,5 миллиона белорусов.