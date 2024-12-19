В Воронежской области запретили продажу и запуск салютов в Новый год

В Воронежской области вводится запрет на продажу и использование пиротехники в период новогодних праздников. Ограничение установлено с 23 декабря по 15 января 2025 года. Соответствующее решение приняли на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе областного правительства в четверг, 19 декабря. Запрет касается как организаций, так и граждан.