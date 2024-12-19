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В Воронежской области запретили продажу и запуск салютов в Новый год

Ограничение снимут 15 января.

В Воронежской области вводится запрет на продажу и использование пиротехники в период новогодних праздников. Ограничение установлено с 23 декабря по 15 января 2025 года. Соответствующее решение приняли на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе областного правительства в четверг, 19 декабря. Запрет касается как организаций, так и граждан.

Предусмотрены исключения: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Эти изделия входят в первый класс пиротехники и практически не представляют опасности. Использовать их можно.

— Решение принято в связи с введенным на территории Воронежской области режимом среднего уровня реагирования, — пояснили в пресс-службе облправительства.

Ранее в Воронежской области запрет на продажу и использование пиротехники вводился в период проведения голосования на президентских выборах в марте текущего года.

Тем временем в столице Черноземья начали свою работу елочные базары. Всего открылось 79 официальных точек, где можно приобрести главный символ праздника. Места продаж размещены во всех районах города.