Ярмарка на острове Канта в Калининграде будет работать в новогоднюю ночь. Организаторы опубликовали программу праздничного фестиваля, который продлится с 21 декабря по 12 января. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Кафедрального собора.
Территорию на острове Канта украсят гирляндами, световыми коридорами и большими венскими люстрами. На фасаде Музея изобразительных искусств появится видеопроекция — наблюдать за ней можно будет ежедневно с 18:00 до полуночи.
Ярмарка станет работать с 12:00 до 21:00 по будним дням и с 11:00 до 22:00 по праздникам и выходным. В новогоднюю ночь фестиваль еды и музыки будет работать до 3:00.
На острове Канта откроют фудкорт с десятками павильонов. Посетители смогут попробовать прусскую похлёбку с колбасками, утку в мандариновом соусе, удмуртские перепечи, тайский том-ям, цеппелины, разноцветные пончики и другие блюда.
Ежедневно с 12:00 до 18:00 на ярмарке будут проходить мастер-классы по созданию новогодних игрушек, шоколадных фигурок, украшений и масляных духов. Подробное расписание творческой мастерской можно посмотреть на сайте Кафедрального собора. На острове также организуют вечерние концерты.
Лазерные шоу на фасаде Кафедрального собора будут проводить ежедневно с 31 декабря по 7 января. Увидеть их можно с 17:00 до 22:00.
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