Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области задержали браконьера с уловом на 24 млн рублей

У Таганрогского залива пограничники задержали грузовик с 1,4 тонны рыбы.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе пограничники изъяли у жителя Ростовской области 1,4 тонны незаконно выловленной рыбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

— Сотрудники пограничного управления ФСБ по Ростовской области задержали нарушителя на побережье Таганрогского залива Азовского моря. У него в грузовике было обнаружено и изъято более 13,5 тысячи рыб разных видов — шемая, стерлядь, пиленгас, тарань, бычок и судак — без документов, которые подтверждают законность ее происхождения, — прокомментировали в Центре общественных связей ФСБ.

По предварительной оценке, ущерб от незаконного улова составляет более 24 миллионов рублей.

— Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.