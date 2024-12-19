В Ростовской области задержали браконьера с уловом на 24 млн рублей

— Сотрудники пограничного управления ФСБ по Ростовской области задержали нарушителя на побережье Таганрогского залива Азовского моря. У него в грузовике было обнаружено и изъято более 13,5 тысячи рыб разных видов — шемая, стерлядь, пиленгас, тарань, бычок и судак — без документов, которые подтверждают законность ее происхождения, — прокомментировали в Центре общественных связей ФСБ.