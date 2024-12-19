Кочанова высказалась о ситуации с лечением онкологии в Минске

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сказала о ситуации с лечением онкологических заболеваний в Минске, сообщает БелТА.
Спикер подчеркнула, что сегодня в Минске есть все для оказания высококачественной медицинской помощи.
— Все для того, чтобы определить на более ранних стадиях заболевания — будь-то онкологическое, или системы кровообращения, в городе есть, — заметила она.
И заметила, ссылаясь на главу Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, что сейчас необходимо просто внимательное отношение медперсонала к пациентам.
Также Кочанова рассказала о создаваемых в столице эффективных скрининговых центрах. И пояснила, что будут и дальше открываться Реабилитационные центры для реабилитации людей, перенесших заболевания системы кровообращения, инсульты и инфаркты.
Спикер еще заметила, что цифры и показатели в системе лечения онкологических заболеваний в Минске выше республиканских. То есть определяется больший процент заболевших на первой и второй стадиях.
— А это практически больший процент излечения, об этом говорят онкологи, — отметила она.
Тем временем премьер Роман Головченко назвал особенность в ДНК белорусов.