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Кочанова высказалась о ситуации с лечением онкологии в Минске

Кочанова сказала о высоких результатах лечения онкологии в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сказала о ситуации с лечением онкологических заболеваний в Минске, сообщает БелТА.

Спикер подчеркнула, что сегодня в Минске есть все для оказания высококачественной медицинской помощи.

— Все для того, чтобы определить на более ранних стадиях заболевания — будь-то онкологическое, или системы кровообращения, в городе есть, — заметила она.

И заметила, ссылаясь на главу Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, что сейчас необходимо просто внимательное отношение медперсонала к пациентам.

Также Кочанова рассказала о создаваемых в столице эффективных скрининговых центрах. И пояснила, что будут и дальше открываться Реабилитационные центры для реабилитации людей, перенесших заболевания системы кровообращения, инсульты и инфаркты.

Спикер еще заметила, что цифры и показатели в системе лечения онкологических заболеваний в Минске выше республиканских. То есть определяется больший процент заболевших на первой и второй стадиях.

— А это практически больший процент излечения, об этом говорят онкологи, — отметила она.

Тем временем премьер Роман Головченко назвал особенность в ДНК белорусов.