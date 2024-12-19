Супружеская пара медиков из Башкирии обвиняются в крупном мошенничестве

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, супруги с 2019 по 2022 годы оказывали платные медицинские услуги, а затем, имея на руках личные данные пациентов, отправляли в страховую информацию о процедурах и получали двойную оплату. За три года пара получила незаконно почти 500 тысяч рублей.