Супружеская пара медиков из Башкирии обвиняются в крупном мошенничестве

В Бирске на скамье подсудимых окажется семейная пара: 56-летний мужчина — руководитель частной клиники и 57-летняя женщина — врач в медучреждении. Их обвиняют в мошенничестве.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, супруги с 2019 по 2022 годы оказывали платные медицинские услуги, а затем, имея на руках личные данные пациентов, отправляли в страховую информацию о процедурах и получали двойную оплату. За три года пара получила незаконно почти 500 тысяч рублей.
— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — заключили в МВД.
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