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Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, сообщил РИА Новости зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Источник: Reuters

«Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей», — сказал он.

Совет улемов ДУМ РФ днем опубликовал пост в Telegram об итогах своего заседания. В посте указано, что на заседании была принята фетва о проблематике многоженства в мусульманском сообществе России, но не раскрывалось решение совета улемов. Также отмечается, что в разработке фетвы помимо богословов участвовали и юристы, а заключение будет включать в себя рекомендации для имама, молодоженов и форму брачного договора. Сама фетва пока не опубликована.

В действующем законодательстве России не существует наказания за многоженство, однако, согласно ст. 14 Семейного кодекса, в брак не может вступать лицо, находящееся в другом зарегистрированном браке. Председатель Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина также заявила сегодня «Газете.Ru», что многоженство нарушает традиционные ценности и может обречь детей на нищету и отсутствие образования.

религии