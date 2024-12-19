Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

Совет улемов ДУМ РФ днем опубликовал пост в Telegram об итогах своего заседания. В посте указано, что на заседании была принята фетва о проблематике многоженства в мусульманском сообществе России, но не раскрывалось решение совета улемов. Также отмечается, что в разработке фетвы помимо богословов участвовали и юристы, а заключение будет включать в себя рекомендации для имама, молодоженов и форму брачного договора. Сама фетва пока не опубликована.