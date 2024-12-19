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В Минобороны РФ прокомментировали ракетный удар по предприятию в Ростовской области

В Минобороны РФ прокомментировали ракетный удар в Каменском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Минобороны РФ прокомментировали ракетный удар по предприятию в Ростовской области.

— 18 декабря с территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области, — прокомментировали в ведомстве.

Согласно опубликованной информации, в ходе атаки были применены шесть оперативно-тактических ракет и четыре крылатые ракеты воздушного базирования. Наши военные отразили атаку всех снарядов за исключением одной крылатой ракеты.

— Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината, — уточнили в сообщении.