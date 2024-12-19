В жилых домах Уфы 20 декабря отключат воду и электроэнергию

Так, с 10 утра до двух часов дня горячей воды не будет в доме на Коммунаров, 60. Также воду и свет отключат на Первомайской в домах № 2, 2а, на М. Пинского в домах № 1, 3, с 00:00 до 05:00. В домах на Т. Янаби, 67 и 71 горячей воды не будет с 12:00 до 16:00.