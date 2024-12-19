Второй энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания датчика

Второй энергоблок Белорусской АЭС отключили от сети из-за срабатывания датчика, сообщили в Министерстве энергетики.
О срабатывании одного из датчиков на атомной электростанции в Островце стало известно вечером 19 декабря. Около 18.44 часов в Минэнерго проинформировали, что второй энергоблок БелАЭС пришлось временно отключить от сети, так как сработал один из датчиков.
— Решение отключить блок от сети было принято для проведения штатной диагностики работы датчиков обеспечивающих систем, — прокомментировали в пресс-службе.
В Минэнерго проинформировали также, что после отключения на станции проводятся необходимые работы.
— Соответствующие работы сейчас проводятся на БелАЭС. Они не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования, — добавили в Минэнерго.
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