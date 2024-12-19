Второй энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания датчика

О срабатывании одного из датчиков на атомной электростанции в Островце стало известно вечером 19 декабря. Около 18.44 часов в Минэнерго проинформировали, что второй энергоблок БелАЭС пришлось временно отключить от сети, так как сработал один из датчиков.