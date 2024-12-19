Бригаду попавшего в аварию в Мурманской области поезда наградят

В пресс-службе компании сообщили, что Белозеров отметил профессиональные и грамотные действия работников бригады во время ЧП. Кроме того, он предложил отметить пассажиров, которые помогали эвакуировать людей из потерпевшего крушение поезда.
Накануне вечером пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург с 326 пассажирами столкнулся с грузовым составом с рудой в районе станции Княжая Мурманской области. В результате пострадали 25 человек, еще двое не выжили.
Позже стало известно, что причиной крушения поездов стал сломанный токоприемник.