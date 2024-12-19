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Бригаду попавшего в аварию в Мурманской области поезда наградят

Сотрудников бригады пассажирского поезда 11, попавшего в аварию в Мурманском области 18 декабря, решили наградить. Об этом распорядился глава РЖД Олег Белозеров, передает РИА Новости.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

В пресс-службе компании сообщили, что Белозеров отметил профессиональные и грамотные действия работников бригады во время ЧП. Кроме того, он предложил отметить пассажиров, которые помогали эвакуировать людей из потерпевшего крушение поезда.

Накануне вечером пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург с 326 пассажирами столкнулся с грузовым составом с рудой в районе станции Княжая Мурманской области. В результате пострадали 25 человек, еще двое не выжили.

Позже стало известно, что причиной крушения поездов стал сломанный токоприемник.

РЖД