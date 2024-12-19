Более 600 праздничных плакатов украсили Москву к Новому году и Рождеству

«Техническое переоснащение получили две огромные арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий мост. Годом ранее были модернизированы арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами “2025”, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар. Театральную площадь и Патриарший мост, как и в прошлом году, украсили ажурные арки и конструкции в виде рождественских звезд», — перечислил заммэра.