Более 600 праздничных плакатов украсили Москву к Новому году и Рождеству

«На билбордах и афишных стендах разместили более 600 праздничных плакатов, которые выполнены в стилистике проекта “Зима в Москве”. Подготовлены тематические видеоролики, которые транслируются на цифровых билбордах, городских медиафасадах на Новом Арбате, Садовой-Самотечной и Спартаковской улицах», — сказал Бирюков.
Он добавил, что в 2024 году столицу украсили более 4,5 тыс. световых конструкций, особую атмосферу создают главные символы праздника — около 1 тыс. новогодних елей с разноцветными шарами и гирляндами.
«Техническое переоснащение получили две огромные арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий мост. Годом ранее были модернизированы арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами “2025”, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар. Театральную площадь и Патриарший мост, как и в прошлом году, украсили ажурные арки и конструкции в виде рождественских звезд», — перечислил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства заверил, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. По его словам, световые и декоративные конструкции стали многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
«Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника», — заключил Бирюков.