В Таганроге специалисты устранили коммунальную аварию на улице Прохладной

В Таганроге устранили коммунальную аварию на улице Прохладная. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации города Светлана Камбулова. Авария произошла на водопроводе утром 19 декабря.
Из-за происшествия жители сразу нескольких районов остались без нормальной подачи воды. Так, с пониженным давлением вода подавалась в дома на улице Свободы, Водопроводной, Инструментальной и Кислородной площади, а также прилегающих переулков и центральной части города.
Также на удалёнке ушли две школы №№ 32, 16. Примерно в 17:30 работы по устранению дефектов завершились.