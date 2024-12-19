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В Таганроге специалисты устранили коммунальную аварию на улице Прохладной

В Таганроге устранили порыв на водопроводе.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге устранили коммунальную аварию на улице Прохладная. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации города Светлана Камбулова. Авария произошла на водопроводе утром 19 декабря.

Из-за происшествия жители сразу нескольких районов остались без нормальной подачи воды. Так, с пониженным давлением вода подавалась в дома на улице Свободы, Водопроводной, Инструментальной и Кислородной площади, а также прилегающих переулков и центральной части города.

Также на удалёнке ушли две школы №№ 32, 16. Примерно в 17:30 работы по устранению дефектов завершились.