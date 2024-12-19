Омский «Авангард» в матче с суперинтригой обыграл «Нефтехимик» на его льду

В овертайме уже на второй его минуте героем матча стал Якупов, оформивший дубль после отличного сольного прохода. 4:3 — таков итог встречи. Позитивно, но есть недовольство в том, что уже который раз в сезоне пришлось спасать матч с проигрышного счета (в данном случае 0:2). Работать над тем, чтобы не допускать такой проблемы изначально, нужно еще долго.