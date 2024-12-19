Омский «Авангард» в матче с суперинтригой обыграл «Нефтехимик» на его льду

В четверг, 19 декабря, омские хоккеисты в матче чемпионата КХЛ в гостях против «Нефтехимика» одержали сверхволевую победу 4:3 в овертайме. Голы у них забили Наиль Якупов (дважды), Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.
«Нефтехимик» по составу нельзя назвать грандом. Но тем не менее, сейчас он рядом с нашим клубом в таблице, и недооценивать его в этой игре было никак нельзя. В итоге все и получилось сложно.
В первом периоде нижнекамцы повели 2:0. Сначала на 13-й минуте забил у них Андрей Белозеров. Далее на 26-й успех развил Вячеслав Лещенко.
Отыграться омичи смогли только во втором отрезке. Застрельщиком в этом смысле стал Наиль Якупов, ему не ассистировал никто, гол засчитали после видеопросмотра судьями.
Далее на 40-й минуте Иван Игумнов счет сравнял с передач Маклауда и Меркли — 2:2. И на этой же минуте Дамир Шарипзянов, ему ассистировали снова Маклауд и Семен Чистяков — 3:2. Гости вышли вперед.
Увы, этот хороший для себя счет «ястребы» в третьем периоде не сохранили. На 53-й минуте забил у хозяев тот же Белозеров, ему пасовал Ди. По этой причине основное время уже так и не выявило победителя. За третий период бросков по воротам больше нанесли игроки «Нефтехимика» — 32. Из них в створ 15.
В овертайме уже на второй его минуте героем матча стал Якупов, оформивший дубль после отличного сольного прохода. 4:3 — таков итог встречи. Позитивно, но есть недовольство в том, что уже который раз в сезоне пришлось спасать матч с проигрышного счета (в данном случае 0:2). Работать над тем, чтобы не допускать такой проблемы изначально, нужно еще долго.
Далее «Авангард» сыграет в субботу, 21 декабря, против «Лады» также у нее в гостях.