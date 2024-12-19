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Власти Литвы запретили принимать граждан Беларуси, России и Китая в армию

Литва приняла запрет о приеме на военную службу белорусов, россиян и китайцев.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Литвы запретило принимать на военную службу граждан Беларуси, России и Китая, пишет БелТА.

Речь идет о запрете приема на службу в армию проживающих в стране лиц с двойным гражданством, а именно со вторым белорусским, российским или китайским гражданством. Теперь белорусы, россияне и китайцы не смогут быть приняты на службу в ВС Литвы, в том числе на службу в добровольческом Союзе стрелков Литвы.

Такой законопроект был вынесен по инициативе Минобороны страны и одобрен парламентом.

Между тем МИД сказал «горячим головам Варшавы» не вмешиваться в дела Минска.

Тем временем, президент России Владимир Путин сделал заявление о защите Беларуси: «Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси».

Также власти Эстонии запретили жителям участвовать в мероприятиях в Беларуси.