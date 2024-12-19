Власти Литвы запретили принимать граждан Беларуси, России и Китая в армию

Речь идет о запрете приема на службу в армию проживающих в стране лиц с двойным гражданством, а именно со вторым белорусским, российским или китайским гражданством. Теперь белорусы, россияне и китайцы не смогут быть приняты на службу в ВС Литвы, в том числе на службу в добровольческом Союзе стрелков Литвы.