Власти Литвы запретили принимать граждан Беларуси, России и Китая в армию

Правительство Литвы запретило принимать на военную службу граждан Беларуси, России и Китая, пишет БелТА.
Речь идет о запрете приема на службу в армию проживающих в стране лиц с двойным гражданством, а именно со вторым белорусским, российским или китайским гражданством. Теперь белорусы, россияне и китайцы не смогут быть приняты на службу в ВС Литвы, в том числе на службу в добровольческом Союзе стрелков Литвы.
Такой законопроект был вынесен по инициативе Минобороны страны и одобрен парламентом.
Между тем МИД сказал «горячим головам Варшавы» не вмешиваться в дела Минска.
Тем временем, президент России Владимир Путин сделал заявление о защите Беларуси: «Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси».
Также власти Эстонии запретили жителям участвовать в мероприятиях в Беларуси.