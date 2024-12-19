В Ростовской области после вмешательства прокуратуры ликвидировали несколько свалок

Согласно опубликованной информации, в городе Миллерово на улице Декабристов находились несколько свалок. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос. Из-за чего прокуратура начала проверку. Главе местной администрации внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства свалочные очаги ликвидированы.