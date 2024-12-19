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В Ростовской области после вмешательства прокуратуры ликвидировали несколько свалок

В Миллерово прокуратура провела проверку из-за незаконных свалок.

Источник: Комсомольская правда

Ростовской области после вмешательства прокуратуры ликвидировали несколько свалок. Об этом сообщили в региональном ведомстве 19 декабря.

Согласно опубликованной информации, в городе Миллерово на улице Декабристов находились несколько свалок. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос. Из-за чего прокуратура начала проверку. Главе местной администрации внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства свалочные очаги ликвидированы.

— Кроме того, по постановлению прокурора виновное лицо привлечено уполномоченным органом к административной ответственности по статье «Нарушение правил благоустройства территорий», — рассказали в ведомстве.