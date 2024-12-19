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В Ставрополе далматинца привязали к дереву и бросили умирать

Волонтеры спасли далматинца, брошенного в лесу на верную смерть.

Источник: Комсомольская правда

В Ставрополе волонтеры спасли привязанного к дереву далматинца в чаще леса. Об этом сообщили наши коллеги из КП — Северный Кавказ. О произошедшем стало известно 18 декабря.

Согласно опубликованной информации, далматинца увидела женщина во время прогулки и обратилась за помощью к зоозащитникам. Волонтеры нашли измученного пса по крикам. Неизвестно сколько времени несчастная далматинец находилась совсем одна в лесу. Собаку отвязали от дерева и сразу же повезли к ветеринару.

Врачи обнаружили несколько ушибов на теле собаки. Сейчас специалисты занимаются лечением и восстановлением далматинца. После этого ей начнут искать любящую и надежную семью.