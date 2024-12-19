В Ставрополе далматинца привязали к дереву и бросили умирать

Согласно опубликованной информации, далматинца увидела женщина во время прогулки и обратилась за помощью к зоозащитникам. Волонтеры нашли измученного пса по крикам. Неизвестно сколько времени несчастная далматинец находилась совсем одна в лесу. Собаку отвязали от дерева и сразу же повезли к ветеринару.