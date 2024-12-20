Время и место изменить нельзя: в мэрии рассказали, когда и какие парковки в Калининграде станут платными

10 февраля 2025 года ещё четыре муниципальные парковки в Калининграде станут платными. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Удалённость от центра города никак не повлияет на стоимость часа: для легковых машин — это 70 рублей, для грузовиков массой от 3,5 т — 100 рублей. Пополнять городскую казну будут 60 стояночных мест на ул. Черняховского, по 37 — на ул. Генерал-лейтенанта Озерова и Юношеской. Ещё 64 автомобиля можно будет оставить на Ленинском проспекте у «Дома искусств».
В мэрии полагают, что платные парковки помогут снизить загруженность калининградских дорог и повысят их пропускную способность, в первую очередь в центре города.
В ноябре 2024 года городские власти обещали, что час стоянки у «Дома искусств» не превысит 50 рублей.