Время и место изменить нельзя: в мэрии рассказали, когда и какие парковки в Калининграде станут платными

Удалённость от центра города никак не повлияет на стоимость часа: для легковых машин — это 70 рублей, для грузовиков массой от 3,5 т — 100 рублей. Пополнять городскую казну будут 60 стояночных мест на ул. Черняховского, по 37 — на ул. Генерал-лейтенанта Озерова и Юношеской. Ещё 64 автомобиля можно будет оставить на Ленинском проспекте у «Дома искусств».