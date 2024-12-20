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Стоимость проездных в Нижнем Новгороде снижать не будут

Нижегородцы жалуются на проблемы с общественным транспортом.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнем Новгороде не планируют снижать стоимость проездных, несмотря на очевидные проблемы с общественным транспортом. Об этом сообщил Центр развития транспортных систем региона (ЦРТС) в соцсети.

«В связи с низким качеством услуг, будет ли пересмотрена в сторону снижения стоимость гражданских месячных проездных?» — поинтересовался нижегородец Никита С.

На это ему ответили, что с 1 июля 2024 года стоимость проезда выросла на 5 рублей, при этом стоимость проездных не изменилась.

«Вопрос снижения стоимости проездных не рассматривается», — добавили в ЦРТС.