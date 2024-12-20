Что можно и нельзя делать в Амвросиев день 20 декабря, когда узнавают про холод

Православная церковь 20 декабря вспоминает святого Амвросия Медиоланского. В народе принято праздновать Амвросиев день. К слову, в данный день по ветру узнавали о скором похолодании.
Что нельзя делать 20 декабря.
Не рекомендуется надевать одежду ярких цветов. Предки верили, что подобным можно привлечь внимание темных сил. Кроме того, после захода Солнца не следует ругаться, грустить. Также день не подходит для того, чтобы брать деньги в долг.
Что можно делать 20 декабря.
По традиции, в указанный день занимались уборкой, стиркой, бытовыми делами. Также можно перебрать одежду и часть отдать нуждающимся.
Согласно приметам, восточный и порывистый ветер предупреждает о затяжных холодах. В том случае, если мокрый и плотный снег, то ждали дождливого лета. Если же снег липкий и сухой, то лето выдастся без дождей.
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