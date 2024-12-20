Елочные базары открываются в Москве

В 2023 году в Москве было открыто 245 елочных базаров, в 2022 году их было 237. Средняя цена отечественной ели в 2023 году составляла от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. рублей за метр (в 2022 году — от 1 тыс. до 1,3 тыс. рублей); отечественной сосны — от 1,8 тыс. до 2 тыс. рублей за метр (в 2022 году — от 1,2 тыс. до 1,6 тыс. рублей).