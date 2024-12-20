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Елочные базары открываются в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Городские елочные базары открываются в каждом округе столицы, они будут работать с 20 по 31 декабря. Об этом сообщается на сайте проекта «Зима в Москве».

Источник: Freepik

«20 — 31 декабря. Традиционные елочные базары откроются в каждом округе столицы накануне праздника. Можно приобрести ели из Пермского края, Башкирии, пихту или лапник. На некоторых базарах продают игрушки и другие украшения, электрические гирлянды и подставки для деревьев», — значится на сайте.

В 2023 году в Москве было открыто 245 елочных базаров, в 2022 году их было 237. Средняя цена отечественной ели в 2023 году составляла от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. рублей за метр (в 2022 году — от 1 тыс. до 1,3 тыс. рублей); отечественной сосны — от 1,8 тыс. до 2 тыс. рублей за метр (в 2022 году — от 1,2 тыс. до 1,6 тыс. рублей).