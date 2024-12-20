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ERR: Эстония обсудит запрет на участие граждан страны в мероприятиях РФ

Цель инициативы — «защитить эстонскую молодежь и детей от пагубного влияния» недружелюбных соседей в лице РФ и Белоруссии.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил запретить гражданам страны участвовать в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Данную инициативу рассмотрит эстонское правительство, сообщает портал ERR.

Главная цель предложения — «защитить эстонскую молодежь». Такая защита якобы требуется от «пагубного влияния» недружелюбных соседей в лице РФ и Белоруссии.

При этом причиной называется ситуация на Украине и позиция России по этому поводу. Основной нарратив распространяется, по мнению Цахны, через культуру, молодежь и спорт.

Если решение будет принято, то нарушители закона получат штраф. Кроме того, их могут лишить свободы на пять лет.

Ранее сообщалось, что прибалтийские страны делают все возможное, чтобы разрушить связь граждан с Россией. Так, партия Isamaa инициировала внесение поправок в конституцию о лишении россиян, права голоса на муниципальных выборах.