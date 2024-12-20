«Минсктранс» в ответ на сбор подписей для петиции высказался о продлении времени работы городского транспорта ночью. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
Активисты на специальном портале в интернете начали собирать подписи для коллективного обращения о продлении графика работы автобусов и троллейбусов ночью. Хотя число подписей не было большим, «Минсктранс» прокомментировал работу общественного транспорта столицы.
Пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко говорит, что время работы пассажирского транспорта в городе с 05.30 до 00.30 — это 19 часов в сутки. На предприятии считают, что такой график полностью закрывает нужды по доставке пассажиров на работу и с работы как на утренние смены, так и после вечерних. А с учетом специфики ряда предприятий действуют ночные спецрейсы.
У некоторых маршрутов наземного транспорта, которые останавливаются у станций метро, осуществляется подвоз ко времени отправления первых поездов. Речь о троллейбусах №№ 10 и 60, автобусах №№ 17, 9Д, 60, 99. Точно так же ряд автобусов (№№ 72, 57, 42) и троллейбусов (№ 60) забирает последних пассажиров подземки.
Поэтому, говорят в «Минсктрансе», считают, что увеличение режима работы городского пассажирского транспорта не является целесообразным.
Тем временем минский коммунальщик может получить шестнадцатую судимость по уголовной статье за кражу ноутбука коллеги.
Также министр Вадим Синявский сказал, что 14 ТЦ в Беларуси вызывают серьезную озабоченность МЧС. А глава Госкомитета судэкспертиз сказал, что в сгоревшем ТЦ «Беларусь» в Витебске произошло короткое замыкание, и заявил: детские развлекательные центры надо располагать на первом — втором этажах ТЦ.