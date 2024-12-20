«Минсктранс» в ответ на сбор подписей для петиции высказался о продлении времени работы городского транспорта ночью

Пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко говорит, что время работы пассажирского транспорта в городе с 05.30 до 00.30 — это 19 часов в сутки. На предприятии считают, что такой график полностью закрывает нужды по доставке пассажиров на работу и с работы как на утренние смены, так и после вечерних. А с учетом специфики ряда предприятий действуют ночные спецрейсы.