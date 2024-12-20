Школьник из Сочи получил медаль «За проявленное мужество»

Школьник из Сочи стал известен на всю страну после героического поступка. В марте этого года мальчик возвращался домой со школы. Он увидел, как в реку упал мальчишка. Он не мог самостоятельно выбраться из ледяной воды. Подросток тут же скинул рюкзак на землю, снял куртку и прямо в школьной форме нырнул за ребенком.