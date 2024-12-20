Китай строит первое в мире судно для бурения до мантии Земли

Китай разрабатывает уникальное судно под названием «Meng Xiang», способное бурить скважины на глубину до 11 000 метров под поверхностью океана.
Это инновационное судно станет первым в мире, позволяющим ученым достичь мантии Земли и провести её детальное исследование, изучив состав и физические свойства.
«Meng Xiang» представляет собой не просто буровую платформу, а полноценную плавучую научную лабораторию. С её помощью планируется осуществить более 30 экспедиций, направленных на углубление знаний о структуре и процессах нашей планеты.
Предполагается, что судно начнёт проводить первые научные исследования уже в следующем году.
Между тем объем торговли между Москвой и Китаем за период с января по сентябрь 2024 года увеличился почти на 8%, и более 40% товарооборота стран приходится на российскую столицу.