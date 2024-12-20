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Китай строит первое в мире судно для бурения до мантии Земли

Предполагается, что судно начнёт проводить первые научные исследования уже в следующем году.

Источник: Аргументы и факты

Китай разрабатывает уникальное судно под названием «Meng Xiang», способное бурить скважины на глубину до 11 000 метров под поверхностью океана.

Это инновационное судно станет первым в мире, позволяющим ученым достичь мантии Земли и провести её детальное исследование, изучив состав и физические свойства.

«Meng Xiang» представляет собой не просто буровую платформу, а полноценную плавучую научную лабораторию. С её помощью планируется осуществить более 30 экспедиций, направленных на углубление знаний о структуре и процессах нашей планеты.

Предполагается, что судно начнёт проводить первые научные исследования уже в следующем году.

Между тем объем торговли между Москвой и Китаем за период с января по сентябрь 2024 года увеличился почти на 8%, и более 40% товарооборота стран приходится на российскую столицу.