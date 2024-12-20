Симоньян рассказала, как YouTube «облизывал» RT за миллиардный просмотр

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» выразила возмущение действиями YouTube.
По её словам, видеохостинг ранее активно поддерживал RT, когда телеканал стал первым в мире, преодолевшим отметку в миллиард просмотров. Однако впоследствии платформа без объяснения причин удалила YouTube-канал RT.
Симоньян отметила, что RT пользовался большим успехом на платформе, получал награды за достижения и привлекал внимание представителей YouTube, которые приглашали сотрудников телеканала на международные конференции для обсуждения их успеха. Она подчеркнула, что видеохостинг зарабатывал на рекламе, размещаемой на канале RT. Однако внезапно все ресурсы телеканала были заблокированы, включая её личный аккаунт.
С 2020 года YouTube ограничил доступ к ряду российских медиа и аккаунтов, включая каналы «Соловьев LIVE», «Крым 24», РБК, НТВ и страницы Совета Федерации. Под блокировку также попали аккаунты известных артистов, таких как Полина Гагарина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Юлия Чичерина.
Между тем в пресс-службе Роскомнадзора объяснили, что основанием для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube стало нарушение российского законодательства.