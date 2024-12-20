«Золотой петушок» откроет сезон в театре «Санктъ-Петербургъ Опера»

Это сочинение, ставшее итогом творческого пути композитора, является настоящим шедевром, объединяющим в себе фольклорные корни, символизм и благородную музыку. Постановка, долгое время украшающая репертуар оперных театров по всему миру, теперь обретает новую жизнь в сказочных декорациях художника Вячеслава Окунева.