Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания и звонки родным

С 20 декабря осужденным в России, которые находятся в СИЗО или были переведены туда из колонии для участия в следственных или судебных действиях, разрешается иметь трехдневные свидания и телефонные разговоры с родственниками.
Согласно обновленному приказу Министерства юстиции РФ, такие свидания, продолжительностью до трех суток, а также краткосрочные встречи с близкими или другими лицами (кроме защитников и нотариусов) могут быть предоставлены только при наличии письменного разрешения от органа, ведущего уголовное дело.
Это касается как осужденных, оставленных в СИЗО, так и тех, кто переведен туда для участия в следствии или судебном процессе.
Ранее Государственная Дума приняла во время пленарного заседания поправку, согласно которой предлагается исключить возможность условно-досрочного освобождения для отбывающих пожизненное наказание за теракт и вооруженный мятеж.