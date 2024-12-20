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Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания и звонки родным

Это касается как осужденных, оставленных в СИЗО, так и тех, кто переведен туда для участия в следствии или судебном процессе.

Источник: Аргументы и факты

С 20 декабря осужденным в России, которые находятся в СИЗО или были переведены туда из колонии для участия в следственных или судебных действиях, разрешается иметь трехдневные свидания и телефонные разговоры с родственниками.

Согласно обновленному приказу Министерства юстиции РФ, такие свидания, продолжительностью до трех суток, а также краткосрочные встречи с близкими или другими лицами (кроме защитников и нотариусов) могут быть предоставлены только при наличии письменного разрешения от органа, ведущего уголовное дело.

Это касается как осужденных, оставленных в СИЗО, так и тех, кто переведен туда для участия в следствии или судебном процессе.

Ранее Государственная Дума приняла во время пленарного заседания поправку, согласно которой предлагается исключить возможность условно-досрочного освобождения для отбывающих пожизненное наказание за теракт и вооруженный мятеж.