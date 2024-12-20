Симоньян: YouTube может избежать замедления работы «приличным поведением»

Видеохостинг YouTube может без проблем работать в России. Причины для этого озвучила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».
По ее словам, все, кто хочет присутствовать в каком-либо виде на территории РФ, обязаны соблюдать российские законы. Тоже самое говорил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
«Послушайте, никто не трогал YouTube, пока YouTube вел себя прилично», — отметила Симоньян.
Однако пока руководство видеохостинга выбирает иной путь. Из-за его политики многие российские журналисты и блогеры остаются не у дел. Если он сменит агрессивную политику, то никакого замедления не будет.
Напомним, Владимир Путин указывал, что Google сам создал себе проблемы для работы в России. Компания обязана соблюдать законы страны, в которой планирует находиться.